Нерадивый отец дошел до облсуда в попытке избежать колонии

Жителю Орловской области не удалось добиться изменения вердикта.



В Орловской области очередной местный житель отправлен за решетку по обвинению в злостном уклонении от уплаты алиментов. Как уточнили в пресс-службе суда Новодеревеньковского района, он получил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее суд первой инстанции установил, что данный гражданин оказался нерадивым родителем. Еще в 2008 году мировой суд вынес решение в отношении него, обязав мужчину ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

«Длительное время он уклонялся от выполнения своих отцовских обязанностей, алименты на содержание ребенка не выплачивал, в связи с чем, был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. — Однако подсудимый, являясь физически здоровым и трудоспособным, не испытывая тяжелых жизненных обстоятельств, алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка продолжал не выплачивать».

В судебном заседании подсудимый вину признал, однако это не спасло его от сурового наказания. Возможно, мужчина рассчитывал на другой приговор и не ожидал, что его реально отправят за решетку. Как бы то ни было, но он подал апелляционную жалобу, которую рассмотрела областная судебная коллегия по уголовным делам. Оснований для ее удовлетворения судьи не нашли. В итоге апелляционной инстанцией Орловского областного суда вынесенный ранее приговор был оставлен без изменения, а жалоба подсудимого — без удовлетворения. Тем самым приговор районного суда вступил в законную силу.

ИА «Орелрад»