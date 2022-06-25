Орловцев предостерегли от покупки бывших в употреблении лекарств

В сети имеются предложения о покупке препаратов со вскрытыми упаковками.



Росздравнадзор призвал граждан ответственно относиться к покупке лекарственных средств, Специалисты напоминают, что приобретать препараты нужно в проверенных организациях, а сами лекарства должны быть официально зарегистрированы на территории РФ и сопровождаться инструкцией на русском языке. Такая информация появилась на сайте Территориального органа Росздравнадзора по Орловской области. Поводом для обращения к жителям стала достаточно тревожная статистика.

Сообщается, что сотрудники указанного ведомства совместно с коллегами из Роскомнадзором на постоянной основе проводят работу по блокировке сайтов. Речь идет о сомнительных ресурсах, на которых незаконно продаются лекарственные препараты. Согласно приведенным данным, только за прошлую неделю было заблокировано свыше 180 страниц сайта так называемой доски бесплатных объявлений.

На этом ресурсе простые граждане пытаются продать «ранее купленные лекарственные препараты, в том числе частично бывшие в употреблении (то есть упаковки вскрыты, а некоторое количество таблеток/капсул уже использовано)», — говорится в сообщении ведомства. За тот же период Росздравнадзором были выявлены факты реализации на сайте «Алиэкспресс» лекарственных препаратов аптекой, не имеющей разрешения на дистанционную торговлю. Эти страницы также заблокированы в установленном порядке.

«Незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента. Будьте бдительны!», — призывает орловцев Росздравнадзор.

ИА «Орелград»