Орловских чиновников учат бороться с коррупцией

Антикоррупционные курсы проводятся за бюджетный счет.



В Орловском облсовете народных депутатов на заседании профильного комитета был заслушан доклад о вопросах, связанных с профессиональным обучением в сфере муниципальной службы и планах на 2022 год. Как сообщает парламентская пресс-служба, его представила заместитель начальника главного управления государственной гражданской службы и кадров Орловской области Лилия Садокова. Она отметила, что в период с 2019 года по 2021 год обучение по программам повышения квалификации прошли 295 муниципальных служащих региона.

«Также в ходе доклада было озвучено, что в текущем году приоритетными программами повышения квалификации являются программы в сфере профилактики и противодействия коррупции, в сфере профилактики терроризма», — сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Так, в текущем году девять муниципальных служащих уже прошли обучение по программе повышения квалификации «Вопросы профилактики и противодействия коррупции». Еще девять будут обучены по этой же программе в ближайшие дни. Кроме того, обучение в сфере противодействия идеологии терроризма прошли 39 муниципальных служащих, в четвертом квартале 2022 года такие курсы пройдут еще 29 чиновников.

«Кроме того, в 2022 году, помимо обучения по вышеуказанным программам, семь муниципальных служащих прошли обучение по программе повышения квалификации «Правовое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления», в ближайшее время будет организовано обучение еще шести муниципальных служащих по аналогичной программе», — добавили в парламенте региона.

Тем временем, УМВД России по Орловской области озвучило текущие результаты борьбы с коррупцией. Из сообщения ведомства следует, что в этом году «среди приоритетных направлений решались задачи по защите бюджетных средств от преступных посягательств, противодействию коррупции». Так, сотрудниками оперативных подразделений ОВД за пять месяцев 2022 года в Орловской области выявлено 169 преступлений экономической направленности, из них 50 совершены в крупном и особо крупном размере. На учет поставлено 71 преступление коррупционной направленности.

ИА «Орелград»