Специалисты рассказали, как выпускнику получить трудовой стаж

Молодым людям советуют обратиться к государственной программе.



В Орловской области специалисты государственной службы занятости подметили парадокс: большинство работодателей хотят нанять молодых работников с перспективой профессионального и карьерного роста, но при этом требуют от молодежи наличия опыта. Где же его получить? Ответ на этот вопрос дает региональное управление труда и занятости. Прежде всего, специалисты советуют выпускникам, которые так и не смогли трудоустроиться после выпуска, воспользоваться возможностями программы содействия занятости населения Орловской области. В ее рамках для молодежи предусмотрено особое направление.

«Их трудоустраивают временно, чтобы работодатель и молодой работник друг к другу присмотрелись, — объяснили в управлении. — Весь срок временной работы центр занятости сопровождает молодого специалиста, доплачивая к его заработку от работодателя небольшую материальную поддержку (3000 рублей в месяц). По окончании срока временной работы у молодого человека есть шанс закрепиться на постоянной основе».

Даже если он не останется на прежнем месте, у него в запасе уже будет трудовой опыт. К слову, по статистике, за последние три с половиной года в Орловской области при содействии государственной службы занятости работу нашли более 22,7 тысячи человек, из них 5,5 тысячи – это молодые люди до 30 лет. В управлении также говорят, что на особую помощь от государства могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Им назначается пособие по безработице не в минимальном размере, то есть не 1500 рублей, а в размере средней заработной платы, сложившейся в регионе.

«Оказание услуги по содействию началу предпринимательской деятельности безработных граждан также является хорошей возможностью для молодых людей реализовать свой потенциал при отсутствии подходящей работы по специальности, — говорят в управлении. — Каждый третий открывший свое дело с помощью службы занятости, оказался в возрасте до 30 лет. В центрах занятости молодые безработные бесплатно получают консультации по подготовке и экспертизе бизнес-проектов, условиям предоставления финансовой помощи при оформлении документов. У них есть возможность также пройти бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности».

Кроме того, молодежи предлагается бесплатная услуга по социальной адаптации и психологической поддержке. Она «направлена на создание позитивного настроя, повышение уверенности в себе, а также оказание помощи в планировании профессиональной карьеры, формировании навыков самостоятельного поиска работы и самопрезентации».

ИА «Орелград»