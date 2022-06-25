В Орле скакнул спрос на электронную регистрацию бизнеса

25.6.2022 | 9:02 Новости, Экономика

Бизнес регистрируется в электронном виде вдвое чаще, чем пять лет назад.


В Орловской области электронная регистрация бизнеса становится все более востребованным способом взаимодействия с регистрирующим органом. К такому выводу пришли сотрудники регионального управления ФНС России, проанализировавшие статистику указанного общения. Судя по ней, в регионе наблюдается настоящий скачок роста спроса на электронные услуги. Количество заявителей, которые обращаются в Межрайонную инспекцию ФНС России №9 по Орловской области в электронном виде, растет год от года. Поясним, что именно эта инспекция является регистрирующим органом, принимающим соответствующие документы.

«Так, за пять месяцев 2022 года в регистрирующий орган в электронном виде поступило 4356 документов, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года (3838 документов) и на 53 процента больше, чем за пять месяцев 2020 года (2850), — следует из официального сообщения областной налоговой службы. — Возможности электронной регистрации позволяют значительно упростить процедуру».

Налоговики перечисли основные преимущества такого формата взаимодействия. Прежде всего, это экономия времени, поскольку заявителю не надо тратить время на личный визит в налоговую инспекцию. Документы о результате оказания государственной услуги направляются на адрес указанной им электронной почты. Кроме того, при таком формате общения вероятность ошибки сводится к минимуму. В УФНС объясняют это тем, что программное обеспечение пошагово помогает заполнить и направить в регистрирующий орган заявление в соответствии с требованиями законодательства.

Еще один немаловажный факт – при электронном взаимодействии нет необходимости уплачивать государственную пошлину. «В залах приема посетителей размещены информационные листовки о возможностях и преимуществах получения государственных услуг в электронном виде», — добавили в региональном управлении ФНС.

ИА «Орелград»

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