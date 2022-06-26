Гидов-переводчиков ожидает аттестация

Правила проведения квалификационных экзаменов разработали в Орле.



Управление культуры и архивного дела Орловской области разработало положение о комиссии по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Напомним, вопросы изменения регионального законодательства в сфере туризма были обсуждены Орловским облсоветом народных депутатов еще в прошлом году. Внесенные в областной закон поправки были связаны с обновлением аналогичного федерального законодательства. Одним из главных новшеств стало введение обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Законопроектом изначально предлагалось возложить полномочия в этой сфере на областное управление культуры и архивного дела.

Теперь оно разработало новые правила аттестации. Согласно им. комиссия создается для проведения аттестации тех экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые оказывают соответствующие услуги на территории Орловской области, в том числе на национальных туристских маршрутах. Она будет принимать квалификационные экзамены у граждан, претендующим на прохождение аттестации, и проверять наличие у них знаний и навыков в сфере, соответствующей профилю их работы. Комиссия вправе сама формировать вопросы для квалификационного экзамена, но утверждать их должно областное управление культуры и архивного дела.

В состав аттестационной комиссии включаются представители организаций — профессиональных сообществ туроператоров, турагентов, экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, а также образовательных организаций, которые ведут подготовку экскурсоводов. В состав также могут входить представители музеев и иных объектов показа, научных и некоммерческих организаций в сфере культуры, истории, краеведения, искусствоведения, а также религиозных организаций.

«Аттестационная комиссия формируются и ее работа организуются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые аттестационной комиссией, — следует из документа. — На время аттестации соискателя, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами».

Для всесторонней оценки знаний и умений соискателей, в том числе оценки владения иностранным языком, комиссия вправе привлекать экспертов в соответствующей области, в том числе экспертов, владеющих жестовым языком, и переводчиков жестового языка. Заседания аттестационной комиссии будут проводиться не реже одного раза в квартал, но в случае необходимости могут созываться и внеочередные заседания.

ИА «Орелград»