Ливны продали 2,2 миллиона кубометров питьевой воды

В Ливнах обсудили вопросы водоснабжения города.

Как сообщили в администрации города Ливны, вопросы водоснабжения были обсуждены на рабочем совещании, которое провел глава этого райцентра Сергей Трубицин. Основным докладчиком стал начальник МУП «Водоканал» Егор Бондарев. Он сообщил, что абонентами предприятия на текущий момент являются более 46 тысяч жителей города и свыше 600 организаций, учреждений и прочих потребителей. В целом за весь минувший год им было реализовано 2,228 миллиона кубометров питьевой воды. По сравнению с 2020 годом объем реализованной воды увеличился на 40 тысяч кубических метров. Доля населения в общем объеме потребления составляет 72 процента, организаций бюджетной сферы — 9 процентов, прочих потребителей – 19 процентов.

«Производственная деятельность предприятия направлена на снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества водоснабжения и водоотведения, повышение надежности работы инженерных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города, техническое перевооружение и реконструкцию объектов, внедрение энергосберегающих технологий и мероприятий, улучшение экологической обстановки», — доложил Бондарев.

В своем выступлении он также отметил, что предприятие в своей работе сталкивается с определенными сложностями. При этом докладчик подчеркнул, что водоканал работает стабильно и «ежедневно поставляет питьевую воду и принимает стоки от абонентов города, оперативно устраняет аварийные ситуации». Кстати, среднесписочная численность работников местного водоканала за 2021 год составила 107 человек. К успехам минувшего года докладчик отнес работы по строительству и замене водопроводных сетей, выполненные на трех улицах райцентра. Всего на балансе предприятия находится 191,8 километра сетей водопровода и 95,5 километра канализационных сетей.

ИА «Орелград»