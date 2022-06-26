Сбежавшую от ребенка орловчанку нашли в Подмосковье

Женщина ранее была объявлена в исполнительный и федеральный розыск.



Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, в результате совместных с сотрудниками управления ФСИН мероприятий был установлен должник, уклоняющийся от выплаты алиментов. Речь идет о жительнице Мценского района, на которую возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ее несовершеннолетнего ребенка. Оно находится в Мценском районном отделении судебных приставов.

«Платить алименты гражданка не желала, по месту жительства не проживала, от органов принудительного исполнения скрывалась, — сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. — В связи с невыплатой алиментов нерадивая мать ранее была привлечена к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ».

Однако идеальным ее поведение после этого не стало. От отбытия наказания женщина уклонялась, алименты по-прежнему не платила. Она скрылась в неизвестном направлении и в рамках исполнительного производства была объявлена в розыск. Более того, параллельно она же была объявлена в федеральный розыск по линии управления ФСИН. У нее был условный срок заключения за совершенное преступление. Ей был дан испытательный срок, в течение которого амчанка должна была доказать исправление своим поведением.

«Судебными приставами была получена информация о месте жительства должницы на территории Московской области, — продолжают рассказ в УФССП. — В результате проведения совместных с сотрудниками УФСИН России по Орловской области розыскных мероприятий должница была установлена на территории Московской области».

Из Подмосковья ее этапировали в СИЗО-1 города Орла, поскольку условное лишение свободы для нее теперь превратилось в реальный срок заключения.

ИА «Орелград»