В Мценске легковушка протаранила машину МЧС

Обстоятельства выясняются сотрудниками автоинспекции.

Авария произошла вечером 24 июня. Примерно в 19:45 на перекрестке неравнозначных дорог у дома №80 по улице Карла Маркса. Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген-Поло» выехал с второстепенной, не убедившись в безопасности. В это время по главной ехал КамАЗ чрезвычайного ведомства с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Легковушка врезалась в грузовик. А КамАЗ зацепил ехавший попутно МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области.