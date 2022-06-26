В Мценске легковушка протаранила машину МЧС

26.6.2022 | 9:44 Новости, Происшествия

Обстоятельства выясняются сотрудниками автоинспекции.

Авария произошла вечером 24 июня. Примерно в 19:45 на перекрестке неравнозначных дорог у дома №80 по улице Карла Маркса. Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген-Поло» выехал с второстепенной, не убедившись в безопасности. В это время по главной ехал КамАЗ чрезвычайного ведомства с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Легковушка врезалась в грузовик. А КамАЗ зацепил ехавший попутно МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД Орловской области.

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