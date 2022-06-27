Активы скандально известной хлебной базы продают в Орле

По данным федеральных СМИ, приобрести их можно за 600 миллионов.



В Орловской области выставлен на торги имущественный комплекс обанкротившегося АО «Орловская хлебная база №36», спор которого с Россельхозбанком из-за невыплаты кредитов дошел до уголовных разбирательств. Об этом сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, все основные активы объединены в один лот. В него включено 60 зданий, производственных помещений и земельных участков, промышленное оборудование и офисная техника. Начальная стоимость лота установлена в размере 600,6 миллиона рублей. Торги назначены на 4 августа текущего года, они пройдут на электронной площадке в форме открытого аукциона. Заявки принимаются с 27 июня по 2 августа. Шаг аукциона на повышение установлен в размере 5 процентов от начальной цены.

«Хлебная база стала скандально известной после хищения, по версии следствия, подтвержденной впоследствии судом, десятков тысяч тонн зерна «Объединенной зерновой компании» и других контрагентов, а также покровительства со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина, — напоминает «Коммерсант». — В августе 2021-го он получил 11 лет колонии строгого режима за взяточничество».

Также издание отмечает, что против хлебной базы кредитором была развернута исковая компания и инициированы уголовные разбирательства по факту невыплаты 371 миллиона кредитных рублей. В ходе следствия было установлено, что «неустановленные лица» из руководства хлебной базы похитили 7,6 тысячи тонн зерна — залогового имущества двух юрлиц, выступавших с хлебной базой взаимными поручителями по кредитам Россельхозбанка на 465 миллиона рублей».

ИА «Орелград»