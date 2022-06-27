Духовно-нравственное воспитание осужденных обсудили в Орле

Вопросы воспитания были озвучены на заседании общественного совета.



В Управлении ФСИН России по Орловской области состоялось расширенное заседание ведомственного общественного совета. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, в нем приняли участие представители общественных организаций. Они обсудили роль этих организаций в духовно-нравственном воспитании осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. Мероприятие прошло под председательством главы общественного совета, президента Адвокатской палаты Орловской области Сергея Мальфанова.

С небольшим докладом на заседании выступил начальник УФСИН Владимир Волосевич. Он рассказал об основных направлениях воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы региона и отметил положительную роль общественных организаций в духовно-нравственном воспитании осужденных. «Воспитательный процесс в местах лишения свободы является частью более обширного процесса исправления осужденных, — сказал Владимир Волосевич. — Цель — сформировать уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повысить образовательный и культурный уровень осужденных».

В очередной раз было отмечено, что в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением. В этом отношении в системе все отработано – в колониях налажено производство продукции. В первую очередь, как говорят в УФСИН, решаются вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе. По итогам первого квартала 2022 года объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в системе УИС составил 84 миллиона рублей, а чистая прибыль — 7,2 миллиона. Все осужденные, подлежащие привлечению к труду, были трудоустроены.

Что касается других форм воспитания, то в исправительных учреждениях Орловской области функционируют три вечерних сменных общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. На конец первого квартала 2022 года в школах исправительных учреждений УФСИН обучалось 157 осужденных, подлежащих обязательному обучению. Еще 10 осужденных проходили обучение в высшем учебном заведении МФПУ «Синергия». Профессиональное обучение осужденных осуществляется в федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях №№ 67, 68 и 69 и в двух местах ведения образовательной деятельности на базе колоний поселений №№ 3 и 7. Всего имеется 18 учебных классов и 19 учебных мастерских, подготовка проводится по 18 специальностям. Для примера: в 2020/2021 учебном году было обучено 1140 человек.

ИА «Орелград»