Глава Мценска отчитался «за себя и за того парня»

Градоначальник подготовил отчет о работе сразу за полтора года.



Отчет главы города Мценска Николая Кочетаева о его деятельности и о результатах деятельности администрации города Мценска был представлен в Мценском горсовете народных депутатов. Это рутинное, в целом, мероприятие заслуживает внимания хотя бы потому, что отчет содержит данные не просто за прошлый год, а за период с января 2021 года по май 2022 года. Более того, Кочетаев фактически отчитался «за себя и за того парня». Напомним, что главой Мценска он был избран 18 февраля 2022 года — большинством голосов Мценского городского Совета народных депутатов. На этом посту он сменил перешедшего на другую работу Сергея Волкова.

«С момента избрания меня главой города в феврале 2022 года прошло не так много времени, тем не менее, за прошедшее время уже выполнен определенный объем работ», — сразу отмечает в своем отчете Николай Кочетаев. По его словам, отчет дает «возможность провести анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на нерешенные вопросы и определить пути дальнейшего развития».

Глава города затронул все сферы жизни, в первую очередь, сделав акцент на экономики. В числе положительных тенденций социально-экономического развития города Мценска в 2021 году он назвал сохранение инвестиционной активности городской экономики, стабильной ситуации на рынке труда и поступательного развития потребительского рынка. Как следует из отчета, темп роста объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств в 2021 году составил по сравнению с 2020 годом 95,5 процента (отгружено продукции на 8,8 миллиарда рублей). Снижение показателя связано с сокращением объемов производства пищевых продуктов (86,4 процента к январю-декабрю 2020 года).

Однако по полному кругу предприятий, с учетом деятельности малого бизнеса, показатель сложился на уровне 15,7 миллиарда, или 120 процентов к уровню предыдущего года. Кочетаев отметил роль резидентов ТОСЭР «Мценск», относящихся к малым предприятиям. В 2021 году ими было отгружено продукции на 4,02 миллиарда рублей (0,56 миллиарда было в 2020 году). Их доля в общем объеме отгруженных товаров в обрабатывающих производствах по полному кругу предприятий Мценска составила 25,7 процента.

«В марте 2022 года предприятия промышленного комплекса столкнулись с новыми вызовами, — подчеркнул Кочетаев. — В связи с введением экономических санкций в отношении ряда юридических лиц, ведущих деятельность на территории РФ на предприятиях промышленного комплекса возникают риски роста цен на сырье, материалы, запасные части, задержка их поставок, корректировка ранее полученных заказов».

Несмотря на имеющиеся трудности, по словам главы города, ведущие предприятия продолжают работать, а резиденты ТОСЭР продолжают реализацию проектов по созданию новых производств. В первом квартале текущего года в данном секторе было создано 220 новых рабочих мест, а потребителям было отгружено продукции на 1,1 миллиарда рублей. В то же время руководством компании АО «Межгосметиз-Мценск» в связи с логистическими трудностями и осложнениями в цепочке поставок было принято решение об объявлении простоя по вине работодателя с 17 апреля по 30 апреля 2022 года и с 10 мая по 10 июня 2022 года, добавил Кочетаев. Оплата времени простоя производится в размере средней месячной заработной платы.

ИА «Орелград»