Гособвинитель запросил семь лет для строителя, обманувшего орловских дольщиков

27.6.2022 | 17:47 Закон и порядок, Новости, Строительство

Алексей Солнцев, директор ООО «Унистрой-Орел», ожидает вынесения приговора по делу о мошенничестве.

Государственный обвинитель запросил семь лет колонии общего режима для Алексея Солнцева, директора компании «Унистрой-Орел», которого судят за мошенничество, совершенное в ходе долевого строительства.

По версии обвинения, от действий Солнцева пострадал 71 гражданин, а общая сумма материального ущерба оценивается более чем в 67 миллионов рублей.

Дело рассматривается Советским районным судом. Помимо тюремного срока, прокуратура настаивает на штрафе в размере 800 тысяч рублей.

«Кроме того, государственным обвинителем поддержаны заявленные потерпевшими исковые требования о взыскании с обвиняемого имущественного ущерба и компенсации морального вреда, в связи с чем суду предложено сохранить ранее принятые обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого.

В настоящее время рассмотрение судом уголовного дела по существу не окончено, по уголовному делу предстоит вынесение приговора судом», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования