Гособвинитель запросил семь лет для строителя, обманувшего орловских дольщиков

Алексей Солнцев, директор ООО «Унистрой-Орел», ожидает вынесения приговора по делу о мошенничестве.

Государственный обвинитель запросил семь лет колонии общего режима для Алексея Солнцева, директора компании «Унистрой-Орел», которого судят за мошенничество, совершенное в ходе долевого строительства.

По версии обвинения, от действий Солнцева пострадал 71 гражданин, а общая сумма материального ущерба оценивается более чем в 67 миллионов рублей.

Дело рассматривается Советским районным судом. Помимо тюремного срока, прокуратура настаивает на штрафе в размере 800 тысяч рублей.

«Кроме того, государственным обвинителем поддержаны заявленные потерпевшими исковые требования о взыскании с обвиняемого имущественного ущерба и компенсации морального вреда, в связи с чем суду предложено сохранить ранее принятые обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество обвиняемого.

В настоящее время рассмотрение судом уголовного дела по существу не окончено, по уголовному делу предстоит вынесение приговора судом», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИА «Орелград»