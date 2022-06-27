На месте Судбищенской битвы найдены сенсационные артефакты

Коллекция реликвий пополнилась еще на 1500 предметов.



В Орле прошла презентация результатов исследований поля Судбищенской битвы. Как сообщили в Орловском областном краеведческом музее, она прошла в филиале этого учреждения — в Орловском военно-историческом музее. Текущие результаты исследований представили ученые Института археологии Российской академии наук и Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Впервые в Орловской области были продемонстрированы новые находки, сделанные археологами на месте исторического сражения 1555 года.

«Битва при Судбищах произошла 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея, — напоминают в областном краеведческом музее. — Место одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного с крымской ордой не было известно до апреля 2021 года. Благодаря находкам орловского дайвклуба «Диво», обнаруженным на дне реки Гоголь, и начавшимся научным исследованиям оно было установлено».

О новых находках рассказали ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов и научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Олег Радюш. Они сообщили, что в настоящее время при помощи металлоискателей проводится обследование основного ареала и определение его границ. Этой весной прохладная и влажная погода помогла исследователям – погодные условия позволили максимально эффективно провести поисковую работу. В результате было сделано более 1500 новых находок. Для сравнения, за весь прошлый год, с апреля по декабрь, было найдено 2890 артефактов. Таким образом, общее количество реликвий, обнаруженных на поле битвы, перевалило за 4000 единиц.

«Ученые отмечают, что количество реликвий Судбищеской битвы увеличивается, как массовых, так и «редких», — говорят в музее. — В 2022 году найдено еще одно пушечное ядро, новые фрагменты сабель, новые монеты, сотни стрел и пуль. Впервые обнаружен наконечник пики с обломанным острием. С ростом количества находок укрепляется фундамент будущих научных построений».

Сообщается, что уже в июле археологи приступят к раскопкам на месте эпицентра битвы и проверке различных объектов, выявленных по итогам съемки территории при помощи специального прибора ЛИДАР – это передовой метод археологического сканирования местности, которое обычно проводится в воздуха. Лазерный сканер позволяет буквально просветить землю и выявить скрытые под поверхностью объекты, которые археологи затем раскапывают в ходе полевых работ. В данном случае речь, прежде всего, идет о земляных валах, которые, возможно, остались от полевых укреплений.

ИА «Орелград»