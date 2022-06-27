Назван размер средней пенсии в Орловской области

Среднестатистический пенсионер получает вдвое меньше среднестатистического работника.



В Орловской области средний размер назначенных месячных пенсий сложился в сумме 16 450 рублей. Такую информацию приводит Орелстат со ссылкой на данные Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2022 года на учете в регионе состояло 256,4 тысячи пенсионеров. Из них 169,2 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, 69,5 тысячи – пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

По информации Орелстата, на ту же отчетную дату средняя номинальная заработная плата, начисленная на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области, составила 38 358 рублей. То есть, средняя пенсия по своему размеру уступает средней зарплате примерно в 2,3 раза. Кстати, номинальная зарплата в регионе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 16,2 процента. В то же время реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, снизилась по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 1,7 процента.

Тем временем, Отделение Пенсионного фонда РФ сообщило, что в Орловской области правом на досрочную пенсию воспользовались уже более 1000 сельских медиков. Такое право имеют медработники, проработавшие не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности и поселках городского типа; не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа (смешанный стаж). Периоды работы в сельской местности до 1 ноября 1999 года засчитываются в стаж так: 1 год работы учитывается как 1 год и 3 месяца. Периоды работы после 1 ноября 1999 года и по настоящее время исчисляются как 1 год за 1 год, при смешанном стаже — как 1 год и 3 месяца.

«К периодам работы отдельных категорий медицинских работников в отделениях хирургического профиля стационаров, в том числе в больницах применяется льготный порядок исчисления стажа, когда 1 год работы засчитывается в стаж на соответствующих видах работ как 1 год и 9 месяцев, — следует из сообщения. — Если у медработника, чья деятельность осуществлялась на территории сельской местности, имел место отпуск по уходу за ребенком до 6 октября 1992 года, то он включается в медицинский стаж в календарном порядке. Если отпуск по уходу за ребенком имел место после 6 октября 1992 года, то в стаж медработника он не включается».

При этом в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, наряду с работой включаются периоды получения пособия по государственному соцстрахованию в период временной нетрудоспособности, периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные. Включение в стаж на соответствующих видах работ периодов нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, прогулов, учебных отпусков, периодов исполнения гособязанностей не предусмотрено.

ИА «Орелград»