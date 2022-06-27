Под Орлом введут критерии сокрытия чиновниками доходов

Некоторые недостоверные сведения будут признавать несущественными.



В Орловский окружной Совет народных депутатов на рассмотрение поступил проект порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутатам и главе округа, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Напомним, такие отчеты ежегодно публикуются в открытом доступе в рамках противодействия коррупции. Практика показывает, что далеко не всегда отчеты содержат полные сведения. Но бывает и так, что автор отчета допускает неточность несознательно.

В Орловском муниципальном округе появится порядок, который, по сути, будет регламентировать критерии ошибок в финансовой отчетности главы округа и местных депутатов.

Согласно ему, основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является информация, поступившая от губернатора Орловской области. Эту информацию на месте должна оценить специально созданная комиссия. О выявленных искажениях она будет докладывать депутатам, которые и будут наказывать своих провинившихся коллег.

«Решение окружного Совета о применении меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления от губернатора Орловской области, — следует из проекта документа. — Решение комиссии по оценке существенности допущенных нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера носит рекомендательный характер».

Несущественным искажение будет признано в случае, если депутат или глава округа представил недостоверные или неполные сведения о своих доходах, но при этом величина искажения не превышает 20 процентов от размера общего дохода чиновника и членов его семьи в год. Таковым же нарушение будет признано и в случае, когда не представлены сведения о доходе от вклада в банке (если полученная сумма была переведена на банковский счет, средства со счета не снимались, при этом в справке о доходах отражены полные и достоверные сведения об этом счете).

Несущественной ошибкой будет считаться искажение площади принадлежащего чиновнику объекта недвижимости – если величина ошибки не превышает 5 процентов от реальной площади объекта. Если в отчете не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей и которыми никто фактически не пользовался более 10 лет, ошибка тоже будет признана несущественной. Такое же правило распространяется на транспортные средства, переданные чиновником третьим лицам по генеральной доверенности, и на автомобили, числящиеся в угоне. Этим список не ограничивается – главе округа и депутатам можно будет прощать и другие ошибки, например, если они забыли про банковские счета, на которых находится менее 1000 рублей, или не указали ценные бумаги, которые не дают права на участие в управлении коммерческой организацией и приносят доход не более 1000 рублей в год.

«Решение о применении к депутату, главе округа мер ответственности принимается на основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости, — говорится в проекте документа. — Вопрос о принятии решения о применении мер ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании окружного Совета. Решение принимается отдельно в отношении каждого депутата путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не принимает».

ИА «Орелград»