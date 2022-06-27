В Орле ввели запрет на искажение исторического ландшафта

Запрет касается исторической зоны возле Александровского моста.



Областные власти установили зоны охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Александровский мост». Напомним, он расположен в Орле, в официальных документах годом его постройки значится 1954 год. На самом деле мост появился гораздо раньше, но в документы внесена дата его окончательной послевоенной реконструкции. Зоны охраны своим постановлением утвердил губернатор Андрей Клычков. Он же утвердил требования к градостроительным регламентам в границах этих зон и поручил управлению по государственной охране объектов культурного наследия направить копию постановления в администрацию города Орла и в Министерство культуры Российской Федерации.

Сведения о наличии зон охраны Александровского моста будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования. В частности, вводится ряд запретов, в том числе на размещение в охранной зоне объектов капитального строительства. Исключение предусмотрено для «применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды, а также необходимых для функционирования объектов культурного наследия». Под запретом также оказалась прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода и электрокабеля, кроме временных), установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит и металлопрофиля, использование в окраске ограждений ярких цветов.

Кроме того, постановлением губернатора запрещается искажение и изменение исторического ландшафта, а также рельефа местности. В ограничительный список, помимо того, включено осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима территории, динамические воздействия на грунты, создающие вибрационные нагрузки, размещение и направление стоков ливневых, талых и загрязненных вод. Нельзя размещать рядом с мостом взрывоопасные и пожароопасные объекта, а также объекты с динамическим воздействием. Специальные требования установлены для реконструкции и ремонта временных сооружений, то есть близлежащих киосков. В соответствии с введенными ограничениями площадь застройки должна составлять до 40 квадратных метров, высота — до трех метров. Обязательно применение в отделке натуральных материалов.

ИА «Орелград»