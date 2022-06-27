В Орловской области создадут 1227 ученико-мест

27.6.2022 | 17:03 Новости, Образование

О планах на текущий год сообщили областные власти.


В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации, Орловской области выделена субсидия в размере 15,106 миллиона рублей. Как следует из информации, размещенной на официальном портале региона, средства предназначены для создания в 2022 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Средства поступят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который является составной частью национального проекта «Образование».

«В текущем году будут созданы 1227 новых ученико-мест (805 инфраструктурных мест) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, — говорится в сообщении. — В данном проекте принимают участие три государственных учреждения и 39 муниципальных образовательных организаций из 16 муниципальных образований Орловской области».

Образовательными учреждениями уже организована закупка необходимого оборудования. Кроме того, на местах разработаны дополнительные общеразвивающие программы и произведен подбор необходимых для реализации проекта педагогических кадров. Обучение детей в рамках реализации указанного проекта начнется с 1 сентября 2022 года. Ранее пресс-служба губернатора сообщила о том, что в четырех школах Кромского района появятся центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«В Семенковской, Кутафинской, Гуторовской и Глинской школах в настоящее время ведется подготовка для проведения ремонтных работ в помещениях, где будут располагаться центры естественно-научной и гуманитарной направленностей «Точка роста», — следует из официальной информации. — На современных образовательных площадках планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Химия», «Биология», «Физика» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, а также социокультурные мероприятия».

ИА «Орелград»

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