В Орловской области введут новый штраф

Облсовет рассмотрит поправки в региональный «административный кодекс».



Проект внесения изменений в Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения» поступил на обсуждение в Орловский областной Совет народных депутатов. Его предлагается дополнить статьей 2.3 следующего содержания: «Статья 2.3. Нарушение установленного законом Орловской области порядка назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской области». Согласно законопроекту, такое нарушение может выражаться в воспрепятствовании участия граждан в опросе, а также в принуждении их к участию или неучастию в опросе.

Наказывать за подобные деяния предлагается предупреждением или наложением административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. Штраф для должностных лиц предлагается установить в диапазоне от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей. Аналогичные штрафы предлагается ввести за нарушение порядка проведения опроса, повлекшее искажение его результатов. К слову, закон, за нарушение норм которого теперь будут наказывать в административном порядке, был принят еще в 2016 году при губернаторе Вадиме Потомском.

Согласно ему, опрос граждан является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Он может проводиться как на всей территории муниципального образования, так и на его части. В опросе имеют право участвовать только жители того города или района, где он проводится. Результаты опроса носят рекомендательный характер. Жители участвуют в нем на основе равного и прямого волеизъявления. Каждый из них должен участвовать в опросе лично и обладает одним голосом.

Опрос граждан может проводиться по инициативе представительного органа или главы муниципального образования — по вопросам местного значения; органов государственной власти Орловской области — для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. Максимальный срок проведения опроса не должен превышать 60 календарных дней. Для его организации должна создаваться специальная комиссия.

При проведении опроса используются специальные опросные листы, форма которых устанавливается решением представительного органа муниципального образования. Примерная форма утверждена региональным законом. В опросном листе должны точно воспроизводиться текст вопроса и возможные варианты волеизъявления («за» или «против») жителей, под которыми помещаются пустые квадраты для соответствующих отметок. Вопросы должны быть сформулированы четко, ясно и не допускать возможности их различного толкования. При вынесении на опрос нескольких вопросов опросные листы оформляются на каждый вопрос отдельно.

ИА «Орелград»