Десятки тысяч обращений обработала полиция в этом году

Управление МВД раскрыло данные о работе с обращениями граждан.

За пять месяцев 2022 года в Орловской области в рамках предоставления государственных услуг сотрудники правоохранительных органов обработали десятки тысяч обращений. Показательную статистику раскрыло региональное управление МВД. Только сотрудниками Управления по вопросам миграции за отчетный период времени было принято 50 199 обращений в сфере миграции, в том числе через 10 720 обращений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Подразделениями областного управления ГИБДД за тот же период времени было произведено 19 531 регистрационное действие, в том числе 8823 — через ЕПГУ, и оказана 9391 услуга по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ — 5604). В Информационный центр УМВД поступило 8865 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости, в том числе 5798 — через ЕПГУ. В результате было выдано заявителям 7015 справок.

«Продолжена практика приема обращений жителей города Орла и области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД (41-38-56) на который принято 894 сообщения, — говорится в информации правоохранителей. — На официальный сайт УМВД обратилось 664 гражданина. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования. Кроме того, во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс дополнительных мероприятий по профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка в местах летнего отдыха граждан, в том числе на водных объектах, а также в детских загородных лагерях».

ИА «Орелград»