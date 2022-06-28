Методичка по финансированию выборов появилась в Орле

Документ с рекомендациями утвердил областной избирком.



Избирательная комиссия Орловской области утвердила «Методические рекомендации по финансовому обеспечению подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области». Документ разработан для избирательных комиссий региона для установления единого методологического подхода при исполнении полномочий по финансовому обеспечению подготовки и проведения выборов, в том числе по организации финансирования. В частности, в методичке приводятся советы по открытию банковских счетов и распределению средств, выделенных из местного бюджета, а также по контролю за целевым характером таких расходов.

Особенность финансового обеспечения подготовки и проведения выборов за счет средств местных бюджетов состоит в том, что территориальные и участковые избиркомы не являются юридическими лицами. Кроме того, они, как комиссии, организующие выборы, не поименованы в нормативных актах органов местного самоуправления, утверждающих бюджет на очередной финансовый год. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовый орган местной администрации или сама администрация.

В этой связи комиссиям, организующим выборы, рекомендовано произвести предварительный расчет объема расходов на подготовку и проведение выборов, предоставить органу местного самоуправления указанный расчет с обоснованием его параметров и известить местных чиновников в случае выявления дополнительной потребности в целевых средствах. В качестве обоснования параметров расчета могут быть представлены ценовые предложения потенциальных поставщиков, а также перечни товаров, работ и услуг, закупаемых комиссиями, организующими выборы.

Председателям комиссий рекомендуется принимать личное участие в защите объема целевых средств при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. Фактический размер финансирования выборов определяется органом местного самоуправления, исходя из возможностей бюджета и с учетом численности избирателей и количества членов избирательных комиссий (сроков их работы, тарификации дополнительной оплаты труда, размера планируемых закупок товаров, работ, услуг и иных факторов).

Ранее Учебным центром Избирательной комиссии Орловской области было проведено практическое занятие для впервые назначенных председателей территориальных избирательных комиссий. В ходе обучения секретарь облизбиркома Екатерина Гетманцева и другие спикеры поэтапно разобрали действия при приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов, в том числе с использованием расчетно-справочного комплекса, а также подробно отработали процедуру приема и проверки подписных листов, составления итогового протокола и ведомостей проверки подписей избирателей. Напомним также, что на очередной сессии городского Совета депутаты приняли решение о назначении дополнительных выборов в Орле по одномандатным округам №№ 4, 10, 21 и 22, которые пройдут в сентябре этого года.

ИА «Орелград»