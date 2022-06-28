Налоговиков призвали активнее собирать недоимку

Рекомендацию налоговой службе адресовали участники публичных слушаний.



Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2021 год. Мероприятие было организовано и проведено Орловским облсоветом народных депутатов. По его итогам была составлена резолюция с рядом советов. Так, участники слушаний рекомендовали управлению Федеральной налоговой службы России по Орловской области, как главному администратору налоговых доходов областного бюджета, совместно с правительством региона активизировать работу по взысканию недоимки и сокращению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Призыв прозвучал на фоне цифр, которые нашли свое отражение в отчете. Согласно им, в консолидированный бюджет Орловской области в 2021 году было собрано 34,56 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составил 126,8 процента. При этом задолженность по налогам в территориальный бюджет составила на 1 января 2022 года 1,135 миллиарда рублей. Позитивным фактом можно считать то, что сокращение задолженности по сравнению с показателем на 1 января 2021 года составило 3,8 миллиона рублей, или 0,3 процента.

Впрочем, налоговики неплохо справились со своей работой. Как мы уже рассказывали, в прошлом году был отмечен рост поступлений по налогу на прибыль организаций (на 3,45 миллиарда рублей, или на 76,4 процента), налогу на доходы физических лиц (на 898,9 миллиона рублей, или на 11,7 процента) и налогу на имущество организаций (на 366,5 миллиона рублей, или на 19 процентов). Сборы по упрощенной системе налогообложения по сравнению с 2020 годом выросли на 337,1 миллиона рублей, или на 21,4 процента.

Добавим, что объем Дорожного фонда Орловской области за 2021 год по доходам составил 5,99 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы (транспортный налог, акцизы на нефтепродукты и штрафы за нарушение правил дорожного движения) превысили 4,6 миллиарда рублей, а оставшаяся сумма – это безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходы Дорожного фонда составили 5,52 миллиарда рублей. Средства были направлены на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования регионального значения, а также на повышение безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»