Орловские росгвардейцы изъяли четыре единицы оружия

Оружие было изъято в ходе плановых проверок, проведенных за последнюю неделю.



За прошедшую неделю сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Орловской области совершили свыше 180 выездов на охраняемые объекты по сигналу «Тревога». Патрульными группами задержания за отчетный период времени было пресечено более десятка административных правонарушений. Кроме того, по подозрению в совершении различных правонарушений было задержано восемь граждан. Такие данные привела пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что за тот же период времени сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области проверили по месту жительства порядка 100 владельцев гражданского оружия. В результате в отношении правонарушителей было составлено 25 административных протоколов, у них изъято четыре единицы оружия, хранившегося с нарушением установленных законом требований. Как уже рассказывал «Орелград». В целом с начала этого года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы совместно с органами внутренних дел провели 16 363 проверки обеспечения условий сохранности оружия у граждан. Проверено было 80 процентов всех владельцев оружия в регионе. Было выявлено 429 нарушений и составлено 429 административных протоколов, изъято 195 единиц оружия, добровольно сдано 116 единиц оружия.

Ранее орловские росгвардейцы рассказали о новом порядке прохождения медицинского освидетельствования на отсутствие противопоказаний к владению оружием. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, пройти такое медосвидетельствование обязаны не только те, кто претендует на приобретение гражданского оружия, но и действующие владельцы – один раз каждые пять лет. Отказ от процедуры влечет административную ответственность, аннулирование разрешений на хранение и ношение предметов вооружения с изъятием самого оружия и патронов.

«Отмечу, что медицинские освидетельствования вправе проводить только государственные и муниципальные организации здравоохранения, — пояснил помощник начальника регионального Управления Росгвардии Сергей Захаров. — Сведения об оформлении медицинского заключения вносят в единую информационную систему и передают в Росгвардию. Аналогичным образом поступает и информация об отказе в оформлении заключения и наличии заболеваний, препятствующих владению оружием».

ИА «Орелград»