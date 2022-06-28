Орловский бизнес-омбудсмен призвал расширить его права

По его мнению, новые полномочия позволят эффективнее защищать бизнес.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин озвучил проблемы правовой регламентации полномочий бизнес-омбудсменов. Как сообщается на сайте правозащитника, об этом он говорил в ходе своего выступления на X Межрегиональном совещании уполномоченных и активе Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В частности, Лыкин затронул проблемные аспекты при защите прав и законных интересов предпринимателей в суде. По его мнению, целесообразно предусмотреть для региональных уполномоченных дополнительные права.

Одним из них орловский бизнес-омбудсмен видит право на обжалование решений о привлечении виновных к административной ответственности. Другая идея – дать право на вступление в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Также, по его мнению, необходимо предоставить омбудсменам возможность обращения в суды для защиты прав, свобод и законных интересов «других лиц или неопределенного круга лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности».

Евгений Лыкин призывает закрепить озвученные им предложения во всех процессуальных кодексах. Кроме того, для защиты от необоснованного уголовного преследования предпринимателей он призывает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ положения, допускающие возможность участия уполномоченного в досудебных стадиях уголовного процесса, а также при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения.

Указал орловский бизнес-омбудсмен и на то, что учет мнения региональных уполномоченных на проекты нормативных правовых актов, затрагивающие права бизнеса, «осуществляется не во всех случаях». По его словам, значительная часть таких проектов не направляется региональным уполномоченным для дачи заключения. В связи с этим он считает, что было бы целесообразно закрепить за региональными уполномоченными право давать заключения на проекты нормативных правовых актов, затрагивающие права предпринимателей. Более того, он предлагает наделить бизнес-омбудсменов полномочиями по обжалованию нормативных правовых актов.

ИА «Орелград»