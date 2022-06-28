Охоту на дичь объявили в Орловской области

В регионе установлены сроки, в которые разрешена охота на дичь.

Как сообщается на портале Орловской области в разделе департамента надзорной и контрольной деятельности, в регионе установлены сроки проведения охоты на различные виды пернатых. Так, в период с 25 июля по 21 ноября 2022 года разрешено добывать болотно-луговую дичь. Делать это можно при помощи островных и континентальных легавых собак, ретриверов и спаниелей. Добыча боровой, полевой и степной дичи разрешена с 5 августа 2022 года по 1 января 2023 года, водоплавающей дичи – с 20 августа по 31 декабря 2022 года. Охота на боровую дичь разрешается в период с 20 августа по 17 декабря 2022 года.

«Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой в соответствии с законодательством организуется с участием не более трех охотников, — уточнили по этому поводу в пресс-службе губернатора. — Прием заявлений на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Орловской области будет вестись с 8 июля в управлении экологического надзора и природопользования. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей».

Отметим, что существуют определенные ограничения. Так, водоплавающей, степной и полевой дичи можно добывать по 5 особей за день охоты, серой куропатки – 2 особи за день, болотно-луговой дичи – 10 особей за день, боровой дичи – 4 особи за день охоты. Согласно официальным данным, в Орловской области наибольший объем добытой пернатой дичи пришелся на сезон охоты в 2016-2017 годов, когда было добыто 7645 особей, наименьший – на сезон 2014-2015 годов (3158 особей). Стоит также сказать, что добыча болотно-луговой и боровой дичи не велась до сезона охоты 2014-2015 годов. Средний объем добычи пернатой дичи в период с 2010 по 2020 года составил 5525 особей за сезон охоты.

ИА «Орелград»