Темпы роста онкологии оказались пугающими

Обнародована тревожная статистика по смертельно опасным заболеваниям.



Правительство Орловской области обновило параметры региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями. В паспорте документа приведены данные анализа, охватившего последние 10 лет. В частности, обнародована динамика показателя первичной заболеваемости онкологическими заболеваниями. Из документа следует, что в Орловской области, как и в России в целом, на протяжении последних 10 лет отмечается неуклонный рост числа злокачественных новообразований (ЗНО). Прирост данного показателя в 2021 году по сравнению с 2011 годом в регионе составил 28,1 процента. Для сравнения, показатель в среднем по Российской Федерации зафиксирован прирост на 19,8 процента.

«В 2021 году в Орловской области впервые выявлено 3451 случаев злокачественных новообразований, — следует из обнародованных данных. — «Грубый» показатель заболеваемости ЗНО на 100 тысяч населения Орловской области составил 476,2 (2020 год – 483,62; 2019 год – 549,1)». Из общего числа случаев заболевания в 2021 году 1643 случаев ЗНО (47,6 процента) зарегистрировано у мужчин. У них показатель заболеваемости составляет 502,3 случая на каждые 100 тысяч мужчин. Соответственно, у женщин он составляет 454,8 случая на каждые 100 тысяч орловчанок.

В возрастной структуре заболеваемости у мужчин и женщин разницы почти нет. Например, 71 процент случаев ЗНО регистрируется у мужчин старше 60 лет, 66,7 процента – у женщин старше 60 лет. К слову, средний возраст заболевших в целом по России в 2020 году составил 64,3 года, а в 2010 году он составлял 63,8 года. То есть наблюдается рост среднего возраста заболевших для большинства нозологий как у мужчин, так и у женщин. В Орловской области ситуация по возрастной заболеваемости злокачественными новообразованиями аналогична. Так, максимальное число заболеваний приходится на возрастную группу 60-69 года — 35,4 процента случаев.

«Следует отметить, что за последнее десятилетие в Орловской области увеличилась доля лиц старше трудоспособного возраста — с 25,6 процента в 2011 году до 29,2 процента в 2021 году, — подмечено в программе. — Как следствие, лица в возрасте от 60 лет и старше продолжают занимать основную долю в общей возрастной структуре заболеваемости». Наиболее неблагоприятные за последние 10 лет показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями зафиксированы в Глазуновском, Дмитровском, Знаменском, Колпнянском, Краснозоренском, Мценском, Новосильском, Покровском и Шаблыкинском районах. Показатель заболеваемости ЗНО в 2021 году там превысил среднеобластной уровень.

ИА «Орелград»