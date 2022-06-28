В администрации губернатора появились борцы с коррупцией

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений учредил Клычков.



Глава Орловской области Андрей Клычков издал указ, которым было утверждено положение об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Эта структура станет подразделением администрации губернатора и правительства. У начальника управления будет один заместитель и два отдела в подчинении — отдел антикоррупционного контроля и отдел аналитической и методической работы. Управление будет взаимодействовать с другими структурными подразделениями администрации губернатора, а также с органами государственной власти Орловской области, территориальными отделами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также с организациями и гражданами.

Отметим, что управление подчиняется и подотчетно лично губернатору Орловской области, непосредственно координирующему и контролирующему его деятельность. Перед новой структурой поставлено шесть основных задач. Первая — обеспечение реализации губернатором, правительством и департаментами обладминистрации полномочий по проведению государственной политики в сфере противодействия коррупции. Вторая — формирование у чиновников обладминистрации, включая высших руководителей, нетерпимости к коррупционному поведению.

Управление также займется профилактикой коррупционных правонарушений и будет контролировать соблюдение чиновниками запретов, ограничений и требований, установленных антикоррупционным законодательством. Речь идет, в том числе, о контроле за расходами служащих, причем управление будет контролировать в этом плане глав городов и районов Орловщины. Новой структуре дано право на подготовку проектов законов Орловской области, указов и распоряжений губернатора, постановлений и распоряжений правительства в сфере противодействия коррупции. Будет заниматься оно и подготовкой проектов официальных отзывов на проекты федеральных законов в указанной сфере.

ИА «Орелград»