В Орле решили ужесточить условия льготной аренды памятников

Вопрос о внесении изменений рассмотрели в городском парламенте.



Вопрос о внесении изменений в положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла» был включен в повестку дня прошедшей сессии Орловского горсовета. С такой инициативой выступила мэрия. Речь идет об объектах культурного наследия — памятниках истории и культуры. Уже несколько лет в Орле действует норма, разрешающая сдавать на льготных условиях в аренду дома-памятники. Объекты выставляются на торги, начальная цена лота устанавливается в размере 1 рубль – такова арендная плата за один год.

Памятники сдаются сроком на 49 лет. Считается, что это позволит привлечь частные инвестиции в их реставрацию и приспособление к современным условиям. У бюджета на восстановление таких зданий денег хронически не хватает, в результате простаивающие здания превращаются в потенциально опасные объекты, так как привлекают внимание представителей маргинальных слоев общества. Отметим, что в льготную аренду сдаются только неиспользуемые объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Новое постановление ужесточает правила. Так, проект договора аренды подлежит согласованию с региональным органом охраны объектов культурного наследия до размещения информации о проведении аукциона на право аренды. Не допускается передача арендатором своих прав и обязанностей другому лицу, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в некоммерческие организации или паевого взноса в производственные кооперативы.

Только после полного исполнения арендатором обязанности по проведению работы по сохранению дома-памятника он приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду или предоставлять его в безвозмездное пользование. Однако для этого потребуется согласие арендодателя, то есть мэрии. При этом ответственным по договору аренды перед мэрией в любом случае остается сам арендатор. В случае нарушения условий охранного обязательства (например, нарушения сроков проведения работ по сохранению объекта), факт которого подтвержден заключением экспертов, арендатора накажут штрафом.

Размер штрафа будет определяться по формуле, учитывающей рыночную величину арендной платы за объект, его площадь и коэффициент инфляции. По новым условиям, применение льготной арендной платы прекращается с даты обнаружения нарушений требований охранного обязательства вплоть до их устранения. В указанный промежуток времени арендатор обязан уплачивать рыночную величину арендной платы, установленную в договоре. В случае досрочного расторжения договора арендатор не имеет права требовать возмещения стоимости так называемых неотделимых улучшений.

ИА «Орелград»