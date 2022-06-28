В Орле травмы на работе будут считать по-новому

Порядок расследования несчастных случаев на производстве обновят.



С 1 сентября 2022 года начнет действовать обновленный порядок расследования несчастных случаев на производстве. Об это сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Орловской области. Новые особенности вводятся на период с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 года в отдельных отраслях и организациях в соответствии с приказом Минтруда России. Одним из главных новшеств станут классификаторы несчастных случаев и их причин. Считается, что они помогут более четко определить причины несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению.

«Вводятся классификаторы иных признаков и факторов, среди которых – классификаторы категории несчастного случая, по времени суток на момент происшествия, по полу, возрасту пострадавшего, — следует из сообщения Госинспекции труда. — Конкретизирован порядок расследования несчастных случаев в таких отраслях, как атомная энергетика, электроэнергетика, транспорт и др. Пересмотрен порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев. Ранее изданный акт по этим вопросам признается утратившим силу».

Ранее Орелстат подвел итоги федерального статистического наблюдения «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях». В целом в 2021 году в обследовании приняли участие 1077 предприятий, на которых трудятся 96,7 тысячи человек. Из них 231 предприятие относится к категории малого бизнеса, на них на момент обследования трудилось 10,5 тысячи человек.

Статистики сообщают, что в истекшем году на 69 предприятиях (6,4 процента от общего числа обследованных) были зафиксированы несчастные случаи. Количество пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более составило 128 человек, в том числе восемь, к сожалению, со смертельным исходом. По сравнению с 2020 годом число работников, получивших травмы на производстве, уменьшилось на 5,9 процента.

ИА «Орелград»