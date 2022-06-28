Зарплата работников торгового МУПа оказалась неприлично низкой

В Мценске раскрыли детали проверки деятельности МУП «Торговый комплекс».



Контрольно-счетная палата города Мценска раскрыла информацию о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Торговый комплекс» за 2020-2021 годы. Отчет был представлен в Мценском горсовете народных депутатов. МУП «Торговый комплекс» зарегистрировали в качестве юридического лица еще в августе 2002 года. Его уставный фонд составляет 631 745 рублей. Основным видом деятельности в соответствии с уставными документами является работа ресторанов и кафе.

Аудиторы в своем отчете назвали предприятие стабильно нерентабельным. Так, по итогам 2020 года оно получило убыток в сумме 339 тысяч рублей, хотя планом предусматривалась прибыль в сумме 886 тысяч рублей. На снижение планируемой прибыли повлияло невыполнение плана выручки от реализации продукции, выяснила КСП. По итогам 2021 года по основной деятельности предприятие получило убыток в размере 441 тысяча рублей при плане получения прибыли в сумме 490 тысяч. Причем плановые показатели по выручке не были выполнены ни по одному виду деятельности.

В защиту МУПа, наверное, можно напомнить о том, что на фоне ограничений, которые вводились на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, предприятия общепита в целом в регионе заметно сократили свои показатели. Впрочем, корень проблем аудиторы видят вовсе не в пандемии. Они установили, в частности, что коэффициент износа основных средств МУПа составляет 83 процента. Это свидетельствует о том, что предприятию требуется обновление основных средств.

Планируемая среднесписочная численность работников имеет тенденцию к снижению и выполнена на 91,8 процента, говорят аудиторы. Впрочем, ничего удивительного в дефиците кадров нет. Дело в том, что уровень зарплат сотрудников этого МУПа вряд ли можно назвать привлекательным. Например, в 2020 году средняя зарплата на предприятии составила 14 941 рубль в месяц, хотя по плану должна была составить 17 949,4 рубля. В прошлом году ситуация немного выправилась: средняя зарплата выросла до 18 424 рублей при плане в 16 481,66 рубля. Впрочем, все равно она оказалась вдвое меньше среднеобластного уровня заработной платы. Анализ состава затрат МУПа показал, что наибольшую долю в 2021 году в общем объеме расходов составили затраты на приобретение продукции для кафе (37,3 процента) и на заработную плату (32,6 процента).

ИА «Орелград»