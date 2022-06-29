1 июля в Орле будет ограничено автомобильное движение

29.6.2022 | 11:00 Новости, Общество

Временное неудобство связано с проведением Тургеневского литературного памятника.

Городские власти ограничат 1 июля автомобильное движение в связи с проведением Тургеневского литературного праздника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 06.00 до 21.00 запретят стоянку на улице Октябрьская от Дворянского гнезда до улицы Тургенева.

С 13.00 до 21.00 будет ограничено движение по улице Октябрьская от Дворянского гнезда до улицы Тургенева и по улице 7 Ноября от Салтыково-Щедрина до Октябрьской.

ИА «Орелград»

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