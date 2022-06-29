«Орелводоканал» и МУП «ТТП» поспорили из-за солярки

Одно муниципальное предприятие подало в суд на другое.



Арбитражный суд Орловской области рассудил спор двух муниципальных предприятий города Орла. Иск подало муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал», а ответчиком стало муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Сумма финансовых претензий истца к ответчику составила 485,97 тысячи рублей. Как следует из материалов дела, в сентябре 2021 года стороны заключили договор на поставку горюче-смазочных материалов, а именно дизельного топлива через сеть АЗС с использованием топливных карт.

Примечательно, что поставщиком выступал «Орелводоканал», у которого МУП «ТТП», по сути, покупало солярку. Цена договора составляла 1,638 миллиона рублей. Стороны договорились, что оплата товара покупателем производится по безналичному расчету на расчетный счет поставщика с отсрочкой платежа, но не позднее 31 декабря 2021 года. В суде были представлены товарные накладные, доказывающие факт поставки дизельного топлива МУП «ТТП» на сумму 1,439 миллиона рублей. Ответчик обязательства по оплате поставленных горюче-смазочных материалов в установленный договором срок не исполнил. Указанная сумма автоматически перешла в категорию задолженности.

В целях досудебного урегулирования спора истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить задолженность, но она не была исполнена. Уже когда начались слушания, МУП «ТТП» произвело частичную оплату долга в сумме 1 миллион рублей. Несмотря на это, «Орелводоканал» от иска не отказался и уточнил свои требования, попросив суд обязать муниципального перевозчика выплатить и оставшуюся часть долга. Размер задолженности был проверен судом и признан достоверным. В результате исковые требования были удовлетворены в полном объеме. МУП «ТТП» обязали выплатить 439,9 тысячи рублей долга и еще 46 тысяч рублей неустойки.

ИА «Орелград»