Создательницу «турпирамиды» осудили в Орловской области

Женщина в силу обстоятельств обманула около десятка доверчивых клиентов.



Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное еще в апреле этого года Ливенским районным судом Орловской области. Местная жительница получила обвинение в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Было установлено, что она обманула около десятка клиентов своей фирмы. Как следует из материалов дела, женщина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 2010 году. Она специализировалась на продаже турпутевок. У нее был заключен договор на использование исключительной сублицензии на товарный знак товарный знак «Сеть магазинов горящих путевок». Подсудимая в Ливнах заключала договоры с юридическими и физическими лицами на оказание комплекса туристских услуг.

Как установили следствие и суд, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, не имея намерений выполнять взятые на себя договорные обязательства, она в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года совершила ряд преступлений, направленных на хищение путем обмана денег граждан. Сценарий во всех случаях был однотипным. Она продавала жителям Ливен туры, к примеру, на курорты Турции. При заключении договора уверяла клиентов в том, что забронирует и оплатит турпутевку, после чего брала деньги. Суммы были немалые. Например, по одному из эпизодов клиентка заплатила предпринимательнице 175 тысяч рублей за поездку в Турцию. Однако бизнес-леди своих обязательств не выполнила.

Следствие установило, что деньги были необходимы женщине для погашения других своих обязательств. Подсудимая вину признала полностью и сказала, что не отрицает фактов получения денежных средств от потерпевших. Она согласилась с тем, что полученные от клиентов деньги потратила не по назначению, то есть не на оплату их заявок, а на оплату путевок, забронированных ранее другими клиентами. Также было установлено, что путевки клиентам она оформляла через сайты туроператоров и за каждую оплаченную путевку получала агентское вознаграждение.

По версии подсудимой, до 2018 года никаких финансовых проблем при организации деятельности у нее не возникало. Она добросовестно исполняла взятые на себя обязательства. Однако в 2018 году туроператор, с которым она сотрудничала, ушел с рынка. При этом деньги по уже забронированным путевкам ей не возвратили, задолженность по неисполненным перед ней обязательствам составила около 2,7 миллиона рублей. Как выяснилось, часть денег была похищена менеджерами данного туроператора. Орловчанка обращалась по данному факту в полицию, и по факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело, где она признана потерпевшей, но на сумму 850 тысяч рублей. Остальная задолженность — это долг перед ней туроператора.

Предпринимательница сетовала на то, что уголовное дело до настоящего времени не рассмотрено. Сказался на ее работе и меняющийся курс доллара. Словом, она пыталась спасти ситуацию. Сначала оплачивала клиентам путевки за свой личный счет, а потратив все сбережения, начала брать деньги в долг. Когда и этот ресурс был исчерпан, начала покупать путевки для одних клиентов за счет других клиентов, в результате образовалось некое подобие пирамиды… По совокупности преступлений бизнес-леди получила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

ИА «Орелград»