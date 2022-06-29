В Мценске оценили эффект от особой экономической зоны

Экономика города получила несколько миллиардов рублей инвестиций.



Как уже рассказывал «Орелград», глава города Мценска Николай Кочетаев отчитался о деятельности администрации райцентра за последние полтора года. В числе прочего градоначальник оценил объемы инвестиций, которые, по его словам, являются главным инструментом реализации концепции развития города. А повышение инвестиционной привлекательности и формирование благоприятного инвестиционного климата являются приоритетными направлениями по обеспечению устойчивого развития моногорода.

Согласно озвученным данным, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций Мценска составил 1,24 миллиарда рублей. Крупными и средними предприятиями и организациями было вложено 363,3 миллиона рублей, что в действующих ценах в 1,5 раза превышает уровень предыдущего года. Напомним, несколько лет назад с одобрения правительства страны в Мценске началось создание особой экономической зоны. Сегодня она носит название ТОСЭР «Мценск». Ее резиденты в прошлом году сообща совершили капитальные вложения на сумму 638,7 миллиона рублей, что составило 51,5 процента от общего объема инвестиций в основной капитал.

«По состоянию на 1 января 2022 года в качестве резидентов ТОСЭР зарегистрировано 14 предприятий, — отметил Николай Кочетаев. — В апреле 2022 года статус резидента ТОСЭР получен еще одним предприятием — ООО «Мценскпрокат». Завершили инвестиционные фазы и приступили к выпуску продукции следующие предприятия-резиденты ТОСЭР «Мценск»: ООО «НПО АУРУС», ООО «Завод профессионального оборудования», ООО «Бостех», ООО «Вестэйдж», ООО «Форис», ООО «Корпорация Квазар», ООО «ПК «Сириус», ООО «МРК».

По оценке градоначальника, в целом за 2019-2021 годы и первый квартал 2022 года предприятия-резиденты ТОСЭР «Мценск» инвестировали в экономику города 4,35 миллиарда рублей, причем сумма капитальных вложений составила 2,77 миллиарда. Было создано 1860 новых рабочих мест. Объем бюджетных инвестиций в экономику моногорода Мценска в 2021 году составил 200,5 миллиона рублей, что в действующих ценах в 2 раза превысило уровень 2020 года.

ИА «Орелград»