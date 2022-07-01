Более 16 тысяч правонарушений вскрыто на Орловщине

1.7.2022 | 18:08 Новости, Происшествия

Приведенная статистика не учитывает водителей-правонарушителей.


В Орловской области за пять месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 16 884 административных правонарушения. Такие данные, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства, приводит региональное управление МВД России. Примерно четверть, а именно 4231 правонарушение, подпадает под действие статьи 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте). По статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) было выявлено 1528 нарушений, по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – еще 856.

«В рамках реализации регионального административного законодательства сотрудниками полиции составлено 604 административных протокола по фактам нарушения тишины и покоя граждан (статья 10.1 закона Орловской области об ответственности за административные правонарушения)», — следует из ведомственной справки.

Также сообщается, что в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. При участии народных дружин в регионе за пять месяцев было пресечено 81 административное правонарушение. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» выявлено шесть преступлений и пресечено 105 административных правонарушений.

Ранее мы сообщали, что сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД в этом году проведено 995 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Выявлено 791 административное правонарушение, связанное с нарушением правил пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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