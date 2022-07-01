На сайте орловской мэрии запущена онлайн-траснляция ремонта Красного моста

Сегодня начнутся работы по обшивке временного пешеходного перехода.

На сайте мэрии запущена онлайн-трансляция работ по реконструкции Красного моста в центре Орла. Ранее аналогичная возможность была доступна только в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Горожане, желающие понаблюдать за ходом орловского долгостроя, сегодня могут стать свидетелями начала работ по обшивке временного пешеходного перехода. Необходимый для этого профильный лист был завезен еще вчера.

Также завершается сооружения устоя, на котором будет монтирован последний, шестой по счету, пролет временной пешеходной переправы.

ИА «Орелград»