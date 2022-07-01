Орловцы возмущены отменой ремонта крыш

Жители нескольких многоквартирных домов записали видеообращение к главе региона.

В 2022 году увеличен тариф на капремонт — 9,49 рубля за квадратный метр площади жилья. Анонсировалось, что полученные средства направят на восстановление текущих крыш. На 2023 год был запланирован ремонт 171 кровли, для которых подготовлены комплекты проектно-сметной документации. Однако 27 мая 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков внес коррективы в план капремонта. Количество крыш, подлежащих ремонту, уменьшилось в четыре раза, зато увеличилось число заменяемых лифтов, подсчитали орловцы.

«Посмотрите, Андрей Евгеньевич, в каких условиях мы живем», — говорит в ролике жительница дома №21 по улице Металлургов, указывая на отклеившиеся обои и плесень.

Она отметила, что замену лифтов проводят из взносов жителей, а текущая кровля создает угрозу для того же оборудования, которое хотят поставить.

У соседа течет с потолка даже зимой при небольшой оттепели.

«Так невозможно жить. Это же 21 век», — сказал мужчина.

Крышу дома №30 по улице Бурова должны были отремонтировать в 2023 году, но она была исключена.

«Почему мне всю оставшуюся жизнь на голову все должно течь, течь и течь! Товарищ Клычков, верните нам капитальный ремонт нашей крыши, иначе мы за себя не отвечаем», — заявила жительница дома.

Собственник квартиры в доме № 68 по улице Раздольной рассказал, что опасается замыкания и пожара.

«Проектно-сметная документация готова. Латочный ремонт не поможет. Мы требуем, чтобы наш дом вернули в программу ремонта крыш на 2023 год».

Дом №72 по улице Раздольной стоял в плане ремонта крыш на 2023 год.

«Но вместо замены кровли нам поставили новый лифт, — посетовал мужчина. — Как можно ставить лифт, если крыша течет как решето! Если вы не удовлетворите нашу просьбу, мы будем вынуждены обратиться к президенту. Мы добьемся своего».

Пример последствий нелогичных работ есть в доме №113 по Московскому шоссе. В прошлом году заменили лифты, а в этом — приступили к крыше. В итоге при сильном дожде в подъезде текла вода. Оборудование лифта было повреждено. Месяц он не работал.

ИА «Орелград»