Под Орлом выпускной вечер провели в колонии

Торжественное мероприятие прошло в стенах Шаховской женской колонии.



Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, выпускной вечер был устроен для учащихся Шаховской средней общеобразовательной школе при исправительном учреждении. Как уже понятно из названия, образовательное учреждение работает при женской колонии № 6, расположенной в поселке Шахово. В минувшем 2021-2022 учебном году в ней обучалось 55 осужденных. Из них 15 получили аттестаты о среднем общем и об основном общем образовании.

«В конце мая — начале июня, как и все старшеклассники страны, ученицы из ИК-6 сдали экзамены в рамках Государственной итоговой аттестации, — рассказали в пресс-службе УФСИН. – Затем в учреждении состоялся выпускной бал, где со словами поздравления выступили директор школы Людмила Зудина, классные руководители и учителя, вручив своим выпускницам аттестаты».

В ведомстве добавили, что выпускной прошел в клубе учреждения. Осужденные поблагодарили учителей и подготовили для них праздничную программу. Главной темой праздника стала история выпускных балов в России. Выпускники также «отметили, что школа не только дала им определенные знания, но сделала их более организованными, дисциплинированными, уверенными в себе».

По данным УФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области действуют три общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. В 2021-2022 учебном году в них обучалось около 230 осужденных. Из них около 70 человек сдавали экзамены в рамках Государственной итоговой аттестации. В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста. По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы.

ИА «Орелград»