Прокурор добился ремонта школьного маршрута

Компанию «Орелгосзаказчик» обязали отремонтировать дорогу к школе.



Как сообщает прокуратура Болховского района, подачей иска в суд завершилась проверка по вопросу нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ранее прокурорские работники установили, что дорожное покрытие двух автомобильных дорог Болхов — Ягодное — Близнецкие Дворы и Гнездилово – Середичи находится в плохом техническом состоянии. Не отвечающем требованиям государственных стандартов. Между тем, эти дороги используются в качестве маршрута для школьного автобуса.

«Дороги находятся в ненадлежащем состоянии и не соответствуют установленным требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, — сообщает надзорное ведомство. — На проезжей части дорог имеются выбоины и ямы, превышающие по своим размерам и глубине предельно допустимые нормы. Наличие недостатков дорожного покрытия создает угрозу для жизни и здоровья участков дорожного движения».

Поскольку указанная трасса относится к автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения, обязанности по ее ремонту и содержанию отнесены к компетенции казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Именно это предприятие выступило ответчиком в суде, где прокуратура просила обязать его восстановить дорожное покрытие на указанных дорогах. Дело было рассмотрено в Орле судом Заводского района, то есть по месту базирования казенного учреждения. Исковые требования прокурора Болховского района были удовлетворены в полном объеме, решение уже вступило в законную силу.

Кроем того, та же прокуратура Болховского района проверила соблюдение законодательства об антитеррористической защищенности зданий, принадлежащих образовательным учреждениям. Было установлено, что территории Струковской, Больше-Чернской и Гнездиловской школ не обеспечены периметральным ограждением. По мнению надзорного органа, это нарушает права несовершеннолетних, поскольку «допускает возможность проникновения на территорию образовательного учреждения посторонних лиц». По фактам выявленных нарушений прокурором было подано три исковых заявления в Болховский районный суд в интересах неопределенного круга лиц. Требования были удовлетворены – директоров указанных школ обязали установить сплошные заборы, а администрацию Болховского района – выделить необходимое финансирование.

ИА «Орелград»