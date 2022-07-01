Рассмотрено дело о ребенке, сломавшем позвоночник в магазине

Перед судом ответила женщина, работавшая менеджером в салоне мебели.



Заводской районный суд города Орла сообщил о завершении рассмотрения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении старшего менеджера по продажам магазина «Мебель». Женщину обвинили по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В этой должности подсудимая проработала недолго. На работу ее приняли в августе 2021 года, а уже в сентябре того же года произошло происшествие.

Случилось все в магазине, расположенном в торговом комплексе «База Лесоторговая». Суд установил, что персоналом магазина была собрана и установлена для демонстрации и последующей реализации модульная серия корпусной мебели, а именно шкаф для одежды. Судя по озвученным габаритам, это был довольно крупный шкаф. Подсудимая являлась ответственным лицом. В силу своих должностных обязанностей она должна была проследить, чтобы после сборки шкаф был прикреплен к стене. Однако за этим она не уследила, соответствующих поручений сборщикам не давала.

В результате произошло ЧП – маленький ребенок, пришедший в магазин вместе с родителями, открыл дверцы шкафа, после чего шкаф упал прямо на него. В результате ребенок получил травму позвоночника в виде компрессионных переломов грудных позвонков, причинившую тяжкий вред здоровью. В судебном заседании подсудимая свою вину признала в полном объеме. Пояснила, что факт отсутствия крепежа шкафа произошел из-за ее недогляда, и сказала, что очень сожалеет о случившемся. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»