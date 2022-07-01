В Орле молодой мотоциклист сбил пешехода напротив кинотеатра «Современник»

Женщина переходила Комсомольскую по пешеходному переходу.

Вчера вечером 19-летний мотоциклист сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе напротив кинотеатра «Современник».

По сообщению пресс-службы УГИБДД, происшествие произошло в 21.15 в районе дома № 248 по Комсомольской. Водитель мотоцикла Suzuki vs 1000 ехал с Карачевского шоссе в сторону «МегаГринна». В этот момент пешеход пыталась перейти проезжую часть дороги по переходу около автобусной остановки.

К счастью, ДТП обошлось без серьезных травм. После медицинского осмотра женщину отпустили.

ИА «Орелград»