В Орле молодой мотоциклист сбил пешехода напротив кинотеатра «Современник»

1.7.2022 | 13:30 Новости, Происшествия

Женщина переходила Комсомольскую по пешеходному переходу.

Вчера вечером 19-летний мотоциклист сбил 37-летнюю женщину на пешеходном переходе напротив кинотеатра «Современник».

По сообщению пресс-службы УГИБДД, происшествие произошло в 21.15 в районе дома № 248 по Комсомольской. Водитель мотоцикла Suzuki vs 1000 ехал с Карачевского шоссе в сторону «МегаГринна». В этот момент пешеход пыталась перейти проезжую часть дороги по переходу около автобусной остановки.

К счастью, ДТП обошлось без серьезных травм. После медицинского осмотра женщину отпустили.

ИА «Орелград»

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