Жители Советского района Орла проснулись ночью от воя собаки, застрявшей в батарее

1.7.2022 | 14:00 Новости, Происшествия

Пес застрял лапой в батарее во время игр с кошкой.

Жители улицы Матвеева проснулись ночью от воя собаки, лапа которой застряла в батарее. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 08.39 местная жительница позвонила в МЧС и рассказала о происшествии. Оказалось, что ночью, пока она спала, ее домашние питомцы, собака и кошка, игрались около металлической батареи отопления. Кошка оказалась проворнее, а вот пес засунул лапу между секциями и не смог ее самостоятельно вытащить.

На помощь ему пришли спасатели, которые смазали лапу подсолнечным маслом и повернули ее под нужным углов. В итоге, животное было спасено.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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