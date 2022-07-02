Аферу с коллекционными моделями разоблачили в Орле

Мошенник действовал через открытый интернет-портал объявлений.



В Орле поставлена точка в уголовном деле о мошенничестве, которое с полным правом можно назвать междугородним. Представший перед судом Заводского района молодой человек получил обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ. Было установлено, что аферу он провернул еще в июне 2020 года. Судя по материалам дела, молодой человек в тот момент находился в стесненных финансовых обстоятельствах. Размышляя о том, как пополнить свою личную казну, он решил воспользоваться услугами интернет-портала объявлений.

В результате молодой человек разместил на «Авито» объявление о продаже коллекционных масштабных моделей автомобилей «ГАЗ», которых у него в действительности в наличии не имелось. Отметим, что сам аферист в это время находился в другом регионе. Однако его жертвой стал житель Орла, который связался с «продавцом». Аферист в ответ написал о возможности продать ему 29 коллекционных моделей и для убедительности приложил снимки. На самом деле он использовал фотографии аналогичных «игрушек», которые позаимствовал из другого объявления.

Стороны затеяли переписку и договорились об условиях сделки. Затем покупатель перевел аферисту 14 тысяч рублей за коллекцию машинок. Обещанный товар орловец так и не получил, после чего обратился за помощью в полицию. Интересно, что злоумышленник пытался замести следы, но сделал это неумело. Дело в том, что он предоставил для платежа реквизиты банковской карты, оформленной на его супругу. По этой нехитрой цепочке правоохранители и вышли на мошенника. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и получил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства.

ИА «Орелград»