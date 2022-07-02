Азербайджанца осудили за нападение на сотрудника колонии

Мужчина совершил преступление, находясь за колючей проволокой.



Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении уроженца и гражданина Азербайджана. Подробности сообщает пресс-служба райсуда. Мужчине предъявили обвинение в применении в отношении представителя исправительного учреждения насилия, не опасного для жизни и здоровья, при осуществлении им служебной деятельности.

Как пояснили в суде, преступление иностранец совершил, находясь за решеткой. Дело в том, что ранее он был осужден за другое преступление. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию №5 общего режима, расположенную в поселке Нарышкино. Как следует из обвинительного приговора, в августе 2021 года он напал на сотрудника этого режимного учреждения, выполнявшего свои служебные обязанности. Что именно послужило причиной агрессии, не уточняется.

Однако известно, что действия осужденного были квалифицированы следствием и судом по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса РФ. Он был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев и 10 дней. Согласно официальным данным УФСИН, в первом квартале текущего года в исправительных учреждениях и подразделениях региона были обеспечены законность и правопорядок. Не допущено массовых беспорядков и других групповых эксцессов, побегов осужденных из-под охраны, надзора и при конвоировании.

ИА «Орелград»