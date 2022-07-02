Чиновников мэрии обязали быть вежливыми с бывшими чиновниками

2.7.2022 | 12:31 Новости, Общество

Вежливость потребуется при оформлении муниципальных пенсий.


Мэр Орла Юрий Парахин утвердил административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Орле». Действие документа не распространяется на выборных должностных лиц, депутатов горсовета и членов муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, исполнявших свои обязанности на постоянной основе. Впрочем, последнее уже не актуально – напомним, недавно горсовет принял решение о ликвидации муниципального избиркома.

Как следует из постановления мэра, регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей, то есть для чиновников, имеющих право на получение муниципальной пенсии. Заявителями в данном случае являются муниципальные служащие при наличии стажа, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется согласно ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Такая пенсия, например, положена чиновникам при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с нее по собственному желанию. Положена она и тем, кто был уволен по соглашению сторон, если непосредственно перед увольнением он замещал должность муниципальной службы не менее 7 лет. Кроме того, заявителями могут быть чиновники, которые на момент увольнения (в данном случае список причин увольнения включает в себя более десятка пунктов) имели право на страховую пенсию по старости или инвалидности и непосредственно перед таким увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. В любом случае новый регламент обязывает действующих чиновников информировать бывших чиновников о порядке предоставления указанной муниципальной услуги непосредственно в мэрии, через интернет или по телефону.

«Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования, — следует из документа. — Информирование осуществляется на русском языке». Основными требованиями являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении, полнота, наглядность, удобство и доступность, а также оперативность предоставления информации. Регламент обязывает чиновников при ответах на телефонные звонки и устные обращения подробно и в вежливой форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам. Напомним, что никто не заставляет бывших чиновников оформлять муниципальную пенсию. От нее можно отказаться.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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