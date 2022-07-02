Под Орлом пьяный мужчина угнал тачку

Похищенный инвентарь он планировал сдать в качестве металлолома.



Вступил в силу обвинительный приговор Кромского районного суда Орловской области в отношении местного, ранее судимого жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Денег у него не было, а спиртное закончилось. Чтобы найти деньги на алкоголь, рецидивист решился на свою очередную кражу.

Он выбрал частный дом, в котором не было хозяев. Это было дневное время. Мужчина забрался в чужой дом через вскрытое им же окно. Конкретной цели у него не было, воришка просто искал что-нибудь ценное, за что можно было бы оперативно выручить хотя бы небольшую сумму. В коридоре он буквально наткнулся на двухколесную металлическую садовую тачку. Ее стоимость, как установил суд, составляла 4200 рублей, то есть кража этой тачки причинила ее хозяину значительный материальный ущерб. В суде подсудимый вину в совершенном преступлении признал.

С его слов, в тот день он распивал спиртное вместе с двумя подругами. Когда закончились деньги и алкоголь, он отправился «в поход» за новой порцией спиртного. Украденную тачку хотел сдать в пункт приема металлолома. Однако вручную докатить ее до пункта у него не было то ли желания, то ли сил. А вызвать такси он не смог якобы потому, что у него не было и телефона. Поэтому он вернулся к своим собутыльницам, прикатив туда и украденную тачку. Тут ему не повезло – оказалось, что компания за время его отсутствия пополнилась человеком, который как раз и подарил потерпевшему украденную тачку. Воришка был разоблачен прямо на месте. Он получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»