Положение о территориальной обороне принято в Орле

Условия работы мобилизационных отделов обновили власти Орловской области.



Издан приказ об утверждении положений об отделах мобилизационного управления Орловской области. Его подписал начальник этого ведомства Николай Дорогавцев. До сих пор в состав управления входили два подразделения — отдел мобилизационной подготовки экономики и отдел мобилизационной подготовки органов государственной власти и местного самоуправления. Новым приказом утверждено также положение об отделе обеспечения территориальной обороны и взаимодействия с силовыми структурами. Этот отдел также является структурным подразделением указанного выше управления.

Основными задачами структуры являются разработка документов мобилизационного планирования, координация проведения мобилизационных мероприятий в органах власти и в подведомственных им организациях, методическое обеспечение этих мероприятий и контроль за их выполнением. Еще одной задачей отдела станет разработка плана выполнения мероприятий по территориальной обороне Орловской области. Для решения поставленных задач новой структуре даны полномочия по взаимодействию с силовыми структурами.

Так, отдел будет участвовать в разработке предложений по организации и обеспечению устойчивого управления в период мобилизации и в военное время, в организации подготовки должностных лиц органов власти и организаций к работе в такие периоды. Он также будет участвовать в организации и проведении учений и тренировок, подготовке запасного пункта управления. Отделу поручено планирование мероприятий по охране важных объектов, находящихся в ведении органов государственной власти Орловской области, и мероприятий по противодействию деятельности диверсионно-разведывательных формирований иностранных государств и незаконных вооруженных формирований на территории Орловской области.

Еще одна функция — содействие соединениям и воинским частям территориальных войск и других войск, воинским формированиям и создаваемым на военное время специальным формированиям в осуществлении ими мероприятий по территориальной обороне. Также отдел будет планировать мероприятия по созданию сил и средств для выполнения задач территориальной обороны.

ИА «Орелград»