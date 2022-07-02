«Совхоз «Коммунальник» не могут обанкротить уже 8 лет

Суд вновь продлил процедуру банкротства давно забытого предприятия.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» о продлении срока конкурсного производства. Оно было мотивировано тем, что до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению указанной процедуры. Отметим, что это уже далеко не первое и, вероятно, не последнее подобное ходатайство, хотя речь идет о, в общем-то, уже подзабытом горожанами предприятии.

Напомним, еще в апреле 2014 года Федеральная налоговая служба России в лице инспекции ФНС по городу Орлу обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» несостоятельным. Определением суда в июле того же года была введена процедура наблюдения, а в декабре 2014 года совхоз был признан банкротом. Тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство.

С тех пор сменился не один конкурсный управляющий. А история вокруг предприятия обрастает все новыми подробностями. Например, в январе 2022 года определением областного арбитража было частично удовлетворено заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В частности, с бывшего руководителя предприятия-должника Светланы Балашовой в пользу МУП «Совхоз «Коммунальник» были взысканы денежные средства в размере 93,27 миллиона рублей.

На указанный судебный акт были поданы кассационные жалобы, их авторами стали управление ФНС России по Орловской области и сама госпожа Балашова. Эти жалобы до настоящего времени не рассмотрены, поэтому говорить о завершении процедуры банкротства пока преждевременно. Кроме того, конкурсным управляющим «осуществляются мероприятия по истребованию от бывшего конкурсного управляющего и страховых компаний суммы взысканных судом убытков». При таких запутанных обстоятельствах суд постановил еще раз продлить срок конкурсного производства в отношении совхоза «Коммунальник» — теперь до 20 октября 2022 года.

ИА «Орелград»