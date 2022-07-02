Субсидии на посев травы выдадут в Орловской области

Утверждены параметры господдержки для животноводов на 2022 год.



Соответствующий приказ издал региональный департамент сельского хозяйства. Размеры субсидий и другие меры господдержки животноводов утверждены в рамках реализации подпрограммы развития молочного скотоводства, которая, в свою очередь, является частью более масштабной программы регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно приказу, размеры субсидий на возмещение части затрат посевов многолетних кормовых культур и качественный анализ кормов составят: 500 рублей на 1 га посевов подпокровных трав (бобовые, злаковые и бобово-злаковые); 800 рублей на 1 га посевов беспокровных трав (бобовые, злаковые и бобово-злаковые); 1000 рублей на 1 га посевов для создания многолетних культурных пастбищ (бобовые, злаковые и бобово-злаковые); 600 рублей за одну пробу кормов, подлежащих проведению анализа их качества.

Кроме того, программой предусмотрено выделение субсидий на возмещение части затрат на приобретение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота – коров и нетелей весом 400 кг и выше и телок весом 300 кг и выше. В этом году животноводам из бюджета будут компенсировать затраты в размере 20 и 15 тысяч рублей за одну голову соответственно. Субсидии на возмещение затрат на приобретение маточного поголовья мелкого рогатого скота, в частности коз молочного направления продуктивности, будут варьироваться от 2000 до 4000 рублей за одну голову.

Из бюджета аграриям возместят 70 процентов фактических затрат на разработку планов закрепления быков за маточным поголовьем, а также на приобретение информационно-программного обеспечения в молочном скотоводстве и просто приобретение аппаратно-программных комплексов и систем. Добавим, что по состоянию на 1 июня 2022 года, по данным Орелстата, стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 115 тысяч голов, или 92,1 процента к уровню, зафиксированному на 1 июня 2021 года. Коров в регионе на последнюю отчетную дату насчитывалось 32,8 тысячи (101,1 процента по отношению к предыдущему году), свиней – 982 тысячи (140,5 процента), овец и коз – 3,1 тысячи (96,5 процента).

ИА «Орелград»