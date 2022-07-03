Дистанционное общение с налоговиками в Орле становится нормой

Все больше жителей региона предпочитают общаться с налоговой в электронном виде.



За пять месяцев 2022 года в территориальные органы ФНС России по Орловской области поступило почти 7,4 тысячи письменных обращений. При этом более 90 процентов были направлены в электронном виде, по телекоммуникационным каналам связи или через ведомственные сервисы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС. Специалисты подсчитали, что наибольшее количество онлайн-обращений поступило через личные кабинеты налогоплательщиков — 6466.

Кстати, это один из самых популярных онлайн-сервисов, действующих на сайте налоговой службы. Однако имеются и другие каналы дистанционной коммуникации. Например, для удобства граждан были разработаны и внедрены короткие сценарии по наиболее часто задаваемым вопросам. Раздел называется «Жизненные ситуации», его услугами можно воспользоваться как в упомянутом личном кабинете, так и в сервисе «Обратиться в ФНС России». Областная налоговая служба обращает внимание жителей региона на то, что значительный объем информации они могут получить самостоятельно с помощью именно интерактивных сервисов.

Имеется и канал обратной связи. Как мы уже рассказывали, налоговики активно внедряют услугу по информированию граждан о возникшей у них недоимке и задолженности по пеням, штрафам и процентам. Информация об этом направляется желающим на указанный ими электронный адрес или при помощи смс-сообщений. Услуга не навязывается, гражданин сам должен дать налоговикам согласие на такое информирование.

«Такая услуга в последнее время становится все популярнее, — отметили, к примеру, в инспекции ФНС России по городу Орлу. — Так, в Орле более 1,5 тысячи пользователей — физических и юридических лиц, согласились на рассылку сообщений о задолженности по налогам. Услуга бесплатная. Физические лица могут предоставить такое согласие в любой налоговую инспекцию как лично, так и через своего представителя. В согласии указывается ФИО с указанием паспортных данных, а также даты и места рождения. Также заполняется поле с номером телефона и адресом электронной почты, на которые и будет приходить информирование о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам».

ИА «Орелград»